Василевский — о возможном бое Дзюбы и Емельяненко: не вижу в этом никакой интриги
- РИА Новости
«Что может сделать Артём? Не вижу в этом никакой интриги. Понятно, что победит боец», — цитирует Василевского Sport24.
По его мнению, поединок с вероятностью 99,9% не состоится. При этом Василевский отметил, что поединки между хоккеистами и футболистами будут интересны болельщикам.
Напомним, что 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
Ранее в «Адана Демирспор» сообщили, что полностью рассчитались с Дзюбой по контракту.