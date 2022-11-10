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Василевский — о возможном бое Дзюбы и Емельяненко: не вижу в этом никакой интриги

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Василевский поделился мнением о возможном поединке между футболистом Артёмом Дзюбой и бойцом Александром Емельяненко.
Василевский — о возможном бое Дзюбы и Емельяненко: не вижу в этом никакой интриги
  • РИА Новости

«Что может сделать Артём? Не вижу в этом никакой интриги. Понятно, что победит боец», — цитирует Василевского Sport24.

По его мнению, поединок с вероятностью 99,9% не состоится. При этом Василевский отметил, что поединки между хоккеистами и футболистами будут интересны болельщикам.

Напомним, что 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Ранее в «Адана Демирспор» сообщили, что полностью рассчитались с Дзюбой по контракту.

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