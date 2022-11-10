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В «Адане Демирспор» сообщили, что полностью рассчитались с Дзюбой по контракту

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Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак прокомментировал информацию, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с клубом из-за долгов по контракту.
В «Адане Демирспор» сообщили, что полностью рассчитались с Дзюбой по контракту
  • РИА Новости

«Сообщения о том, что Дзюба не получил всех денег от «Аданы Демирспор», абсолютная неправда. Мы полностью рассчитались с ним по контракту и расторгли его по обоюдному согласию. Никаких других обстоятельств нет», — цитирует Санджака «Евро-Футбол.Ру».

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко предложил Дзюбе провести боксёрский поединок.

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