«Без надежды сложно жить»: Шалунов — об отъезде в НХЛ, отношении к статистике и советах Скабелки и Никитина
— Провести звёздный уик-энд КХЛ в родном городе — особая привилегия. Кто поддерживал вас на трибунах?
— Родители приходили посмотреть игры. И мне, конечно, самому очень приятно выступать дома. Рад, что удостоился чести принять участие в таком мероприятии. Испытал много положительных эмоций. Постарался напитаться ими и немного перезагрузиться, потому что чемпионат у нас длинный и насыщенный.
— Перевели дух перед концовкой регулярки?
— Да, безусловно. Для головы это полезно. Вместо унылых и монотонных будней занимаешься более творческими вещами. Работа на Матче звёзд всё-таки немного отличается от того, что мы привыкли делать на льду.
— И в первую очередь обращают на себя внимание буллиты.
— Да, в этот раз со стороны на всё смотрел. По-моему, здорово получилось. И главное — зрителям понравилось.
— Вы заранее знали, кто и в каком конкурсе себя проявит?
— Буллиты исполняли по желанию. Кто подготовился, тот и выступал. А дальше пошли в ход, как понимаю, чипы и датчики, отслеживающие показатели хоккеистов в течение сезона. У кого результаты были лучше, тот и соревновался в забеге на скорость или в силе броска.
— Возвращаясь к разговору про зрителей... Кто для вас главный болельщик?
— Конечно же, моя дочь. Она всегда меня поддерживает. В Челябинск на Матч звёзд не летала, но смотрела всё по телевизору.
— Уже второй год живёте в Ярославле. Семье сложно дался переезд?
— Нет. Всё-таки город недалеко от Москвы. Можно спокойно добраться на машине. Кроме того, у меня много выездов вместе с командой, и на время моего отсутствия они возвращаются в столицу. Больше половины времени жена и дочь, получается, проводят там. Что касается меня, тоже особых проблем не испытываю. У нас очень плотный график, времени на быт просто не остаётся. Разъезды, тренировки, матчи один за другим.
— Так происходит каждый год или нынешний всё-таки более сложный?
— Любой сезон получается интенсивным, но в этом году игр прибавилось. И с одной стороны, это хорошо, потому что больше матчей и стало интереснее. А с другой — у тебя почти нет свободного времени и на первый план выходит задача восстановиться.
— Выездная серия может насчитывать до пяти матчей подряд. Успеваете чем-то заниматься в это время, помимо хоккея?
— А вы представляете, что это? Провёл матч, сел в самолёт, прилетел, поспал — и на тренировку, затем игра, и всё начинается сначала. Элементарно ничего не успеваешь. Если вдруг появляется время, его нужно провести так, чтобы в следующей встрече всё сложилось хорошо.
— Получается, ваша поездка в Челябинск на Матч звёзд КХЛ кардинально отличается от обычного выезда?
— Конечно, вокруг была праздничная атмосфера, все ребята — на позитиве. Пообщался с родителями. Прилетел утром накануне мероприятия и практически весь день провёл с ними.
— В Челябинске есть место, которое любите посещать, помимо дома?
— Наверное, нет. В первую очередь приезжаю к родственникам.
— Год назад вы перебрались из ЦСКА в «Локомотив». Многие требовали от вас сиюминутного результата, однако оправдать ожидания в полной мере не получилось, забросили только восемь шайб за регулярный чемпионат. Сейчас, спустя время, понимаете, из-за чего возникли проблемы?
— Совпало много факторов: я оказался без нормальной предсезонной подготовки, приехал в новую команду. Слава богу, ситуация нормализовалась. Теперь всё так, как и должно быть. И надо цепляться за это.
— На вашем счету уже 15 голов в нынешнем сезоне. До личного рекорда, установленного в сезоне-2017/18 за ЦСКА (20), — рукой подать. Задумываетесь об этом?
— Стараюсь не обращать внимания на личную статистику. Нужно просто в каждом матче помогать команде своими правильными действиями, благодаря которыми приходят и голы, и результативные передачи. В первую очередь настраиваю себя на это: быть внимательнее, грамотнее действовать на льду.
— Два ваших бывших наставника по «Сибири» и ЦСКА Андрей Скабелка и Игорь Никитин сменили друг друга в «Локомотиве»…
— Да. Удивительно. И я, на самом деле, в этом плане счастливый человек, потому что в моей карьере было всего два тренера, и с обоими у меня очень хорошие отношения. А то, что так получилось…
— Ирония судьбы?
— Скорее, хоккейная жизнь. Здесь возможно всё, что угодно.
— Вы очень тепло отзываетесь об обоих специалистах. Как каждый из них повлиял на карьеру?
— Скабелка — мой первый тренер на уровне КХЛ. Он помог мне встать на верный путь. Можно сказать, проложил его. За это я ему очень благодарен. А с Никитиным я уже шестой сезон. Вместе с ним по этой дороге уже далеко прошли плечом к плечу. Он стал человеком, который многому меня научил. Причём не только в хоккее, но и в обычной жизни. Ведь те советы, которые даются на тренировках, можно применять и в другое время. Всё наслаивается друг на друга, пересекается.
— Никитин для вас — больше, чем просто тренер?
— Да, безусловно.
— «Локомотив» занимает второе место в Западной конференции. Насколько важно лидировать в регулярке?
— Уже неоднократно говорил: я не сторонник того, чтобы после каждого матча смотреть, на каком мы месте. Больше люблю заглянуть в таблицу в конце чемпионата, убедиться, что команда в плей-офф, и двигаться дальше.
Безусловно, чем ты выше, тем больше преимущество при жеребьёвке плей-офф. Кроме того, и соперник уже будет нервничать: «Ребята на первом месте идут!» Всё равно, как ни крути, психология выходит на первый план. Но, с другой стороны, если ты наверху, надо готовиться к тому, что каждый захочет тебя укусить.
— Концовка прошлого сезона в КХЛ вышла неоднозначной из-за отъезда легионеров.
— Да, бардак знатный (Смеётся.).
— Сейчас уже понятно, кто, помимо СКА, может претендовать на Кубок Гагарина?
— У нас очень непредсказуемый чемпионат. Достаточно вспомнить нашу последнюю игру с «Куньлунем» перед перерывом, в которой мы уступили 0:1. Нужно настраиваться на любую команду. Каждый коллектив силён по-своему, и нельзя никого недооценивать. И я бы не сказал, что тот же СКА сейчас явный фаворит плей-офф, если смотреть на составы.
— Ваш контракт с «Локомотивом» истекает летом 2024-го. Надежда уехать в НХЛ ещё теплится?
— Она должна быть всегда. Без надежды сложно жить (Смеётся.). Отвечу так: поживём — увидим. Сейчас меня всё устраивает в Ярославле.
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