«Без надежды сложно жить»: Шалунов — об отъезде в НХЛ, отношении к статистике и советах Скабелки и Никитина

Во время выездных серий свободного времени почти нет, а если и появляется, то его приходится тратить на восстановление. Об этом в интервью RT рассказал хоккеист «Локомотива» Максим Шалунов. По его словам, Матч звёзд КХЛ в родном Челябинске помог получить положительные эмоции перед второй половиной регулярного чемпионата. 29-летний нападающий также рассказал, какую роль в его карьере играют Андрей Скабелка и Игорь Никитин, ответил, мечтает ли он ещё уехать играть в НХЛ, и назвал дочь своим самым главным болельщиком.

— Провести звёздный уик-энд КХЛ в родном городе — особая привилегия. Кто поддерживал вас на трибунах?

— Родители приходили посмотреть игры. И мне, конечно, самому очень приятно выступать дома. Рад, что удостоился чести принять участие в таком мероприятии. Испытал много положительных эмоций. Постарался напитаться ими и немного перезагрузиться, потому что чемпионат у нас длинный и насыщенный.

— Перевели дух перед концовкой регулярки?

— Да, безусловно. Для головы это полезно. Вместо унылых и монотонных будней занимаешься более творческими вещами. Работа на Матче звёзд всё-таки немного отличается от того, что мы привыкли делать на льду.

— И в первую очередь обращают на себя внимание буллиты.

— Да, в этот раз со стороны на всё смотрел. По-моему, здорово получилось. И главное — зрителям понравилось.

— Вы заранее знали, кто и в каком конкурсе себя проявит?

— Буллиты исполняли по желанию. Кто подготовился, тот и выступал. А дальше пошли в ход, как понимаю, чипы и датчики, отслеживающие показатели хоккеистов в течение сезона. У кого результаты были лучше, тот и соревновался в забеге на скорость или в силе броска.

— Возвращаясь к разговору про зрителей... Кто для вас главный болельщик?

— Конечно же, моя дочь. Она всегда меня поддерживает. В Челябинск на Матч звёзд не летала, но смотрела всё по телевизору.

— Уже второй год живёте в Ярославле. Семье сложно дался переезд?

— Нет. Всё-таки город недалеко от Москвы. Можно спокойно добраться на машине. Кроме того, у меня много выездов вместе с командой, и на время моего отсутствия они возвращаются в столицу. Больше половины времени жена и дочь, получается, проводят там. Что касается меня, тоже особых проблем не испытываю. У нас очень плотный график, времени на быт просто не остаётся. Разъезды, тренировки, матчи один за другим.

— Так происходит каждый год или нынешний всё-таки более сложный?

— Любой сезон получается интенсивным, но в этом году игр прибавилось. И с одной стороны, это хорошо, потому что больше матчей и стало интереснее. А с другой — у тебя почти нет свободного времени и на первый план выходит задача восстановиться.

— Выездная серия может насчитывать до пяти матчей подряд. Успеваете чем-то заниматься в это время, помимо хоккея?

— А вы представляете, что это? Провёл матч, сел в самолёт, прилетел, поспал — и на тренировку, затем игра, и всё начинается сначала. Элементарно ничего не успеваешь. Если вдруг появляется время, его нужно провести так, чтобы в следующей встрече всё сложилось хорошо.

— Получается, ваша поездка в Челябинск на Матч звёзд КХЛ кардинально отличается от обычного выезда?

— Конечно, вокруг была праздничная атмосфера, все ребята — на позитиве. Пообщался с родителями. Прилетел утром накануне мероприятия и практически весь день провёл с ними.

— В Челябинске есть место, которое любите посещать, помимо дома?

— Наверное, нет. В первую очередь приезжаю к родственникам.

— Год назад вы перебрались из ЦСКА в «Локомотив». Многие требовали от вас сиюминутного результата, однако оправдать ожидания в полной мере не получилось, забросили только восемь шайб за регулярный чемпионат. Сейчас, спустя время, понимаете, из-за чего возникли проблемы?

— Совпало много факторов: я оказался без нормальной предсезонной подготовки, приехал в новую команду. Слава богу, ситуация нормализовалась. Теперь всё так, как и должно быть. И надо цепляться за это.

— На вашем счету уже 15 голов в нынешнем сезоне. До личного рекорда, установленного в сезоне-2017/18 за ЦСКА (20), — рукой подать. Задумываетесь об этом?

— Стараюсь не обращать внимания на личную статистику. Нужно просто в каждом матче помогать команде своими правильными действиями, благодаря которыми приходят и голы, и результативные передачи. В первую очередь настраиваю себя на это: быть внимательнее, грамотнее действовать на льду.

— Два ваших бывших наставника по «Сибири» и ЦСКА Андрей Скабелка и Игорь Никитин сменили друг друга в «Локомотиве»…

— Да. Удивительно. И я, на самом деле, в этом плане счастливый человек, потому что в моей карьере было всего два тренера, и с обоими у меня очень хорошие отношения. А то, что так получилось…

— Ирония судьбы?

— Скорее, хоккейная жизнь. Здесь возможно всё, что угодно.

— Вы очень тепло отзываетесь об обоих специалистах. Как каждый из них повлиял на карьеру?

— Скабелка — мой первый тренер на уровне КХЛ. Он помог мне встать на верный путь. Можно сказать, проложил его. За это я ему очень благодарен. А с Никитиным я уже шестой сезон. Вместе с ним по этой дороге уже далеко прошли плечом к плечу. Он стал человеком, который многому меня научил. Причём не только в хоккее, но и в обычной жизни. Ведь те советы, которые даются на тренировках, можно применять и в другое время. Всё наслаивается друг на друга, пересекается.

— Никитин для вас — больше, чем просто тренер?

— Да, безусловно.

— «Локомотив» занимает второе место в Западной конференции. Насколько важно лидировать в регулярке?

— Уже неоднократно говорил: я не сторонник того, чтобы после каждого матча смотреть, на каком мы месте. Больше люблю заглянуть в таблицу в конце чемпионата, убедиться, что команда в плей-офф, и двигаться дальше.

Безусловно, чем ты выше, тем больше преимущество при жеребьёвке плей-офф. Кроме того, и соперник уже будет нервничать: «Ребята на первом месте идут!» Всё равно, как ни крути, психология выходит на первый план. Но, с другой стороны, если ты наверху, надо готовиться к тому, что каждый захочет тебя укусить.

— Концовка прошлого сезона в КХЛ вышла неоднозначной из-за отъезда легионеров.

— Да, бардак знатный (Смеётся.).

— Сейчас уже понятно, кто, помимо СКА, может претендовать на Кубок Гагарина?

— У нас очень непредсказуемый чемпионат. Достаточно вспомнить нашу последнюю игру с «Куньлунем» перед перерывом, в которой мы уступили 0:1. Нужно настраиваться на любую команду. Каждый коллектив силён по-своему, и нельзя никого недооценивать. И я бы не сказал, что тот же СКА сейчас явный фаворит плей-офф, если смотреть на составы.

— Ваш контракт с «Локомотивом» истекает летом 2024-го. Надежда уехать в НХЛ ещё теплится?

— Она должна быть всегда. Без надежды сложно жить (Смеётся.). Отвечу так: поживём — увидим. Сейчас меня всё устраивает в Ярославле.