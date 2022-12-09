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Матыцин: ужесточение лимита на легионеров поможет усилить конкуренцию в КХЛ

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Министр спорта Олег Матыцин высказался об ужесточении лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Это поможет усилить конкуренцию внутри российского хоккея и даст возможность молодым игрокам, резерву претендовать на места в основных составах команд, а значит, усиливать потенциал сборной», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что все решения должны приниматься в диалоге с федерациями.

«Если со стороны Министерства спорта и общественных организаций будет одобрен такой подход, будем двигаться по этому пути», — добавил Матыцин.

Минспорт утвердил предложение Федерации хоккея России (ФХР) ужесточить в КХЛ лимит легионеров до трёх человек в заявке на матч. В нынешнем чемпионате можно заявлять по пять иностранцев на игру.

В КХЛ ещё не приняли решения по лимиту на легионеров.

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