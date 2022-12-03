В КХЛ ещё не приняли решения по лимиту на легионеров

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с введением лимита на легионеров.
В КХЛ ещё не приняли решения по лимиту на легионеров
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Решение о сокращении числа легионеров до трёх на клуб ещё не принято. Нас в Челябинске ждёт большая масштабная неделя. 9 декабря состоится совет руководителей клубов. Мы соберёмся все вместе и будем обсуждать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Матч ТВ».

Президент КХЛ отметил, что три легионера на команду — это было одно из предложений, которое выносили на голосование клубов.

«Посмотрим, пообсуждаем. Но пока что такого решения нет», — сказал он.

Напомним, что Федерация хоккея России (ФХР) выступает за то, чтобы сократить лимит на легионеров с пяти до трех на каждый клуб КХЛ. Эту позицию также поддерживает Министерство спорта РФ.

Ранее Морозов прокомментировал заявку «Лады» на вступление в КХЛ.

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