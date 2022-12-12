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Никишин — о формате игры 3х3: каждый хоккеист должен успевать везде, надо читать ситуацию

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Защитник петербургского СКА и сборной России Александр Никишин высказался о формате матчей по хоккею 3х3.
Никишин — о формате игры 3х3: каждый хоккеист должен успевать везде, надо читать ситуацию
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«Пространства для атак, конечно, больше. Надо читать ситуацию, пытаться понять, что ты способен сделать. Но есть плюс: позади ещё вратарь, и ты можешь на него положиться (смеётся). На самом деле данный формат подразумевает, что каждый игрок должен успевать везде: форвард помогать в обороне, а защитник — в атаке», — заявил Никишин RT.

Никишин признался, что ему было очень приятно, что в этом году болельщики выбрали его для участия в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хотя сначала почему-то думал, будет лучше, если попаду в Челябинск от лиги. Но потом переосмыслил ситуацию. Всё-таки тебя выбирают первым. И значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лёд. Спасибо фанатам за это», — сказал Никишин.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Неделю звёзд с трибун посмотрели 22 тыс. человек.

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