Морозов: Неделю звёзд с трибун посмотрели 22 тыс. человек, уверен они остались в восторге
- РИА Новости
«Неделя звёзд хоккея прошла на очень высоком уровне, и в этом большая заслуга хозяев льда: в Челябинске нас приняли очень радушно, ещё раз подтвердив негласный статус самого хоккейного региона страны», — сказал Морозов.
Также президент КХЛ высказался о посещаемости мероприятия.
«Отдельная благодарность болельщикам, два дня Матча звёзд КХЛ посетили 13 272 человека, а все мероприятия Недели звёзд хоккея с трибун посмотрели 22 056 человек. Уверен, что все они остались в восторге от увиденного», — добавил он.
По словам Морозова, звёздная неделя, проходившая в Челябинске, стала одной из лучших в истории КХЛ.
Ранее сообщалось, что дивизион Харламова победил дивизион Чернышёва в полуфинале Матча звёзд КХЛ.