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Морозов: Неделю звёзд с трибун посмотрели 22 тыс. человек, уверен они остались в восторге

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о Неделе звёзд хоккея — 2022, проходившей в Челябинске.
Морозов: Неделю звёзд с трибун посмотрели 22 тыс. человек, уверен они остались в восторге
  • РИА Новости

«Неделя звёзд хоккея прошла на очень высоком уровне, и в этом большая заслуга хозяев льда: в Челябинске нас приняли очень радушно, ещё раз подтвердив негласный статус самого хоккейного региона страны», — сказал Морозов.

Также президент КХЛ высказался о посещаемости мероприятия.

«Отдельная благодарность болельщикам, два дня Матча звёзд КХЛ посетили 13 272 человека, а все мероприятия Недели звёзд хоккея с трибун посмотрели 22 056 человек. Уверен, что все они остались в восторге от увиденного», — добавил он.

По словам Морозова, звёздная неделя, проходившая в Челябинске, стала одной из лучших в истории КХЛ.

Ранее сообщалось, что дивизион Харламова победил дивизион Чернышёва в полуфинале Матча звёзд КХЛ.

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