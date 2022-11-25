Узнать больше

IIHF объявила Федерации хоккея России выговор за нарушение этического кодекса

Короткая ссылка
Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организации.
IIHF объявила Федерации хоккея России выговор за нарушение этического кодекса
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Суть выговора заключается в том, что ФХР была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под её юрисдикцией. ФХР этого не сделала. В дальнейшем ФХР должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы подобный тип поведения больше не оставался без внимания и контроля», — говорится в заявлении на сайт IIHF.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением об участии российских игроков в Кубке мира в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить