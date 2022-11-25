IIHF объявила Федерации хоккея России выговор за нарушение этического кодекса

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) объявил выговор Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение кодекса этики организации.

«Суть выговора заключается в том, что ФХР была обязана бдительно следить за поведением команд и лиг, находящихся под её юрисдикцией. ФХР этого не сделала. В дальнейшем ФХР должна проявлять бдительность и принимать незамедлительные меры, чтобы подобный тип поведения больше не оставался без внимания и контроля», — говорится в заявлении на сайт IIHF.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением об участии российских игроков в Кубке мира в 2025 году.