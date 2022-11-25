В НХЛ заявили, что хотят видеть российских игроков на Кубке мира

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением об участии российских игроков в Кубке мира в 2025 году.

«Мы хотим, чтобы российские игроки НХЛ имели возможность участвовать в Кубке мира. В конце концов, лучшие хотят сразиться с лучшими. В том числе и с хоккеистами из России», — приводит слова Дэйли Expressen.

Напомним, что НХЛ перенесла Кубок мира с февраля 2024-го на 2025 год.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что все европейские федерации выступили против участия сборной России в Кубке мира.