Узнать больше

В НХЛ заявили, что хотят видеть российских игроков на Кубке мира

Короткая ссылка
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением об участии российских игроков в Кубке мира в 2025 году.
В НХЛ заявили, что хотят видеть российских игроков на Кубке мира
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Мы хотим, чтобы российские игроки НХЛ имели возможность участвовать в Кубке мира. В конце концов, лучшие хотят сразиться с лучшими. В том числе и с хоккеистами из России», — приводит слова Дэйли Expressen.

Напомним, что НХЛ перенесла Кубок мира с февраля 2024-го на 2025 год.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что все европейские федерации выступили против участия сборной России в Кубке мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить