В НХЛ заявили, что хотят видеть российских игроков на Кубке мира
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«Мы хотим, чтобы российские игроки НХЛ имели возможность участвовать в Кубке мира. В конце концов, лучшие хотят сразиться с лучшими. В том числе и с хоккеистами из России», — приводит слова Дэйли Expressen.
Напомним, что НХЛ перенесла Кубок мира с февраля 2024-го на 2025 год.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.
Ранее вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что все европейские федерации выступили против участия сборной России в Кубке мира.