В Швеции заявили, что вся Европа выступила против участия России в Кубке мира по хоккею

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг заявил, что все европейские федерации выступили против участия сборной России в Кубке мира.

«Мы чётко дали понять с европейской точки зрения, что не можем играть против сборной России», — приводит слова Форсберга Aftonbladet.

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации также отметил, что не видел заявления заместителя комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билла Дейли, но считает, что лига и профсоюз игроков NHLPA признали остроту вопроса о России в Европе после того, как чешское правительство изначально объявило, что ни один российский игрок не будет допущен в Чехию на матч-открытие в Праге между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе».

Напомним, что в итоге всех российских игроков, заявленных на матчи в Праге, допустили в Чехию.

Ранее сообщалось, что Гашек негативно отреагировал на прибытие российских хоккеистов НХЛ в Прагу.