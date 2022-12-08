Под угрозой исключения: почему организаторы Уимблдона задумались о допуске россиян и белорусов на турнир в 2023 году

Организаторы Уимблдона не исключают, что в следующем году им придётся изменить позицию по отношению к российским и белорусским игрокам и допустить их до соревнований. В Ассоциации лаун-тенниса (LTA) болезненно отреагировали на штрафы суммарно на $2 млн, выписанные WTA и ATP, поскольку эти средства планировалось потратить на проведение челленджеров. Британцы также опасаются возможного обесценивания турнира Большого шлема в случае затягивания ситуации на Украине. Существенно повлияет на развитие тенниса в стране и исключение LTA из WTA и ATP, что может произойти в случае продления отстранения россиян и белорусов от турниров под эгидой ассоциации.

Можно сказать, что 2022 год в мире тенниса ознаменовался борьбой за права российских и белорусских спортсменов, в поддержку которых выступили WTA и ATP. Организации, хоть и запретили символику, допустили игроков из этих стран до участия в соревнованиях в нейтральном статусе и сохранили их в международных рейтингах.

Однако такой позиции придерживались далеко не все. В частности, британская Ассоциация лаун-тенниса отказалась допускать атлетов до Уимблдона, явно не ожидая серьёзного сопротивления со стороны WTA и ATP. Но оно возникло, а ещё больше на ситуацию повлияли игроки, выступившие против любой дискриминации, хотя на них также оказывалось давление.

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Найти компромиссное решение так и не удалось. В итоге LTA под давлением правительства не допустила спортсменов двух стран до турнира Большого шлема, из-за этого он лишился рейтинговых очков. Несмотря на это наказание, в Великобританию всё равно приехали мировые звёзды, хотя без отстранённых теннисистов накал борьбы оказался не тот. А в женской части соревнований по иронии судьбы победила бывшая россиянка Елена Рыбакина, в последние годы представляющая Казахстан.

После окончания Уимблдона-2022 прошло уже пять месяцев, и, похоже, между организациями начинается новое противостояние, которое касается уже следующего сезона. В среду, 7 декабря, ATP выписала британцам штраф в размере $1 млн за исключение из турниров под своей эгидой теннисистов из России и Белоруссии.

Ранее аналогичное решение вынесла WTA. Только сумму разбили на две части: помимо LTA, был наказан и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC). Кроме того, британцам пригрозили исключением из обеих организаций, если в следующем году они поступят так же.

По информации The Telegraph, этот шаг заставил представителей LTA задуматься о целесообразности отстранения спортсменов. Отмечается, что в организации устали «бороться со всем миром» и могут в ближайшее время пересмотреть свою позицию.

Во-первых, на это повлияли финансовые санкции. С одной стороны, заплатить $2 млн Ассоциации лаун-тенниса, по мнению российских специалистов, несложно. Как отметил полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков, доходы от проведения турнира Большого шлема значительно выше. Тем не менее в LTA оказались возмущены решением WTA и ATP, поскольку эти средства планировалось вложить в соревнования более низкого уровня — челленджеры.

«Финансовые последствия как этого штрафа, так и штрафа, наложенного WTA, окажут существенное влияние на возможности LTA, связанные с организацией и проведением соревнований по теннису в этой стране. Например, мы планировали организовать ряд мероприятий уровня ATP Challenger, чтобы в I квартале 2023 года дать больше возможностей игрокам с более низким рейтингом, но теперь не сможем этого сделать, особенно принимая во внимание вероятность новых санкций», — говорится в заявлении LTA.

Однако куда опаснее для LTA возможное исключение из WTA и ATP, поскольку тогда на территории Великобритании сможет существовать только Уимблдон. Помимо турнира Большого шлема, на острове ежегодно проходит большое число международных соревнований более низкого уровня. В 2022 году они не были лишены рейтинговых очков, поскольку у россиян и белорусов были альтернативные варианты, где выступать.

Есть опасения у представителей LTA и по поводу судьбы Уимблдона: если он выпадет из календаря WTA и ATP, то параллельно на эти даты наверняка будут заявлены другие соревнования. В таком случае мировые звёзды, которые раньше с удовольствием ехали в Великобританию, окажутся перед сложным выбором. И если СВО на Украине затянется, может произойти определённое обесценивание этого турнира.

Источник The Telegraph обращает внимание и на ещё один факт: организаторы Уимблдона боялись каких-либо провокаций во время турнира. Именно этот аргумент был одним из ключевых при общении с правительством Британии. Однако опасения не оправдались, спортсмены на протяжении всего сезона, в том числе на «Ролан Гаррос» и US Open, несмотря ни на что, вели себя максимально корректно, даже когда им не хотели жать руки или вывешивали на трибунах украинский флаг.

Таким образом, именно британцы могут стать первыми, кто откажется от санкций в отношении россиян и белорусов. А если будет создан прецедент, возможны перемены настроения и в других видах спорта, которые в этом сезоне также испытывают большие проблемы. В лыжных гонках после первых стартов отмечается падение интереса к этапам Кубка мира, поскольку там побеждают одни норвежцы. А этапы Гран-при по фигурному катанию уже не собирают полные трибуны.