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ATP оштрафовала LTA на $1 млн за недопуск россиян и белорусов к своим турнирам

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC).
ATP оштрафовала LTA на $1 млн за недопуск россиян и белорусов к своим турнирам
  • Gettyimages.ru

«Финансовые последствия как этого штрафа, так и штрафа WTA окажут существенное влияние на способность LTA развивать и принимать теннис в этой стране», — говорится в заявлении LTA.

Уточняется, что ATP пригрозила LTA исключением из тура, если россияне и белорусы не будут допущены на турниры, в том числе на Уимблдон в 2023-м.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что проводил неудачные матчи в текущем году из-за психологического давления.

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