Рублёв рассказал, что в некоторых матчах не может справиться с психологическим давлением

Российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что проводил неудачные матчи в текущем году из-за психологического давления.

«Было очень много хороших моментов и много плохих. Были и провальные, когда эмоции подводили, из-за чего голова ехала. Какие-то матчи, которые в другом состоянии сыграл бы по-другому. Не справлялся с психологическим давлением. Зажимало так, что выходил на корт и не знал, что с этим делать. Тот же четвертьфинал US Open. Хоть в плане эмоций себя хорошо держал до последнего, но с внутренним давлением не справился. От давления, от страха, от всего облажался. Не мог показать свою лучшую игру. А в конце еще и эмоциями меня накрыло. Такие моменты были», — цитирует Рублёва «Спорт-Экспресс».

В 2022 году Рублёв выиграл четыре турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинальном матче Итогового турнира россиянин проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

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