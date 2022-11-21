Узнать больше

Джокович обошёл Медведева и Рублёва в рейтинге АТР

Короткая ссылка
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
Джокович обошёл Медведева и Рублёва в рейтинге АТР
  • Gettyimages.ru

Даниил Медведев потерял две позиции и теперь занимает седьмое место. Андрей Рублёв опустился с седьмой строчки на восьмую.

Серб Новак Джокович после победы на Итоговом турнире ATP поднялся на пятое место.

Лидером рейтинга по-прежнему является испанец Карлос Алькарас. Второй — его соотечественник Рафаэль Надаль. Третий — норвежец Каспер Рууд.

Ранее сообщалось, что Джокович заработал рекордный гонорар за победу на Итоговом турнире ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить