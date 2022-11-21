Джокович обошёл Медведева и Рублёва в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга.

Даниил Медведев потерял две позиции и теперь занимает седьмое место. Андрей Рублёв опустился с седьмой строчки на восьмую.

Серб Новак Джокович после победы на Итоговом турнире ATP поднялся на пятое место.

Лидером рейтинга по-прежнему является испанец Карлос Алькарас. Второй — его соотечественник Рафаэль Надаль. Третий — норвежец Каспер Рууд.

Ранее сообщалось, что Джокович заработал рекордный гонорар за победу на Итоговом турнире ATP.