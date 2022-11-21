Джокович обошёл Медведева и Рублёва в рейтинге АТР
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Даниил Медведев потерял две позиции и теперь занимает седьмое место. Андрей Рублёв опустился с седьмой строчки на восьмую.
Серб Новак Джокович после победы на Итоговом турнире ATP поднялся на пятое место.
Лидером рейтинга по-прежнему является испанец Карлос Алькарас. Второй — его соотечественник Рафаэль Надаль. Третий — норвежец Каспер Рууд.
Ранее сообщалось, что Джокович заработал рекордный гонорар за победу на Итоговом турнире ATP.