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Джокович заработал рекордный гонорар за победу на Итоговом турнире ATP

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Стала известна сумма призовых, которые получил серб Новак Джокович за победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине.

Бывшая первая ракетка мира заработал рекордные $4,74 млн.

Джокович в шестой раз выиграл Итоговый турнир ATP. Теннисист из Сербии в финальном матче победил норвежца Каспера Рууда в двух сетах со счётом 7:5, 6:3. 

Таким образом, 35-летний Джокович завоевал трофей Итогового турнира ATP в шестой раз в карьере и повторил рекорд бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.

Предыдущий рекорд принадлежал Эшли Барти из Австралии, которая получила более $4,4 млн за победу на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2019 году.

Ранее Джокович поделился эмоциями от игры с россиянином Даниилом Медведевым в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.

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