Джокович назвал матч с Медведевым самым трудным на Итоговом турнире

Сербский теннисист Новак Джокович назвал свой самый сложный матч на Итоговом турнире ATP.

«Первые два матча прошли хорошо. Но потом я испытывал проблемы в игре с Медведевым. Это был самый тяжёлый матч недели для меня, без сомнения», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Напомним, на групповой стадии серб обыграл Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева. В финале Джокович одержал победу над Каспером Руудом и в шестой раз победил в турнире.

Ранее Рублёв рассказал, что в некоторых матчах не может справиться с психологическим давлением.