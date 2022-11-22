Джокович назвал матч с Медведевым самым трудным на Итоговом турнире
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«Первые два матча прошли хорошо. Но потом я испытывал проблемы в игре с Медведевым. Это был самый тяжёлый матч недели для меня, без сомнения», — цитирует Джоковича Sportskeeda.
Напомним, на групповой стадии серб обыграл Андрея Рублёва, Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева. В финале Джокович одержал победу над Каспером Руудом и в шестой раз победил в турнире.
Ранее Рублёв рассказал, что в некоторых матчах не может справиться с психологическим давлением.