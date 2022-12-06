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Источник: пять российских теннисистов попали в заявочный лист Australian Open

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Пять российских теннисистов попали в заявочный лист Australian Open — 2023.
Источник: пять российских теннисистов попали в заявочный лист Australian Open
  • Gettyimages.ru

В список, который опубликовал в своём Twitter журналист Михал Самульский, попали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Также в заявочный лист попал серб Новак Джокович (5), который в прошедшем сезоне пропустил турнир из-за запрета властей Австралии, которых не убедили причины медицинского отвода для теннисиста от прививки против коронавируса.

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Родина попали в заявочный лист Australian Open — 2023.

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