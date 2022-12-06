Источник: россиянки Павлюченкова и Родина попали в заявку Australian Open по защищённому рейтингу

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Родина попали в заявку Открытого чемпионата Австралии по защищённому рейтингу.

Об этом сообщает журналист Михал Самульски.

Женский список на турнире возглавила польская спортсменка Ига Швёнтек. На Australian Open выступят 11 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Варвара Грачёва и Камилла Рахимова.

Павлюченкова и Родина заявились на турнир по защищённому рейтингу.

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.

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