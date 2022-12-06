Источник: россиянки Павлюченкова и Родина попали в заявку Australian Open по защищённому рейтингу
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Об этом сообщает журналист Михал Самульски.
Женский список на турнире возглавила польская спортсменка Ига Швёнтек. На Australian Open выступят 11 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Варвара Грачёва и Камилла Рахимова.
Павлюченкова и Родина заявились на турнир по защищённому рейтингу.
Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.
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