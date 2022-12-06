Узнать больше

Источник: россиянки Павлюченкова и Родина попали в заявку Australian Open по защищённому рейтингу

Короткая ссылка
Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Родина попали в заявку Открытого чемпионата Австралии по защищённому рейтингу.
Источник: россиянки Павлюченкова и Родина попали в заявку Australian Open по защищённому рейтингу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает журналист Михал Самульски.

Женский список на турнире возглавила польская спортсменка Ига Швёнтек. На Australian Open выступят 11 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Варвара Грачёва и Камилла Рахимова.

Павлюченкова и Родина заявились на турнир по защищённому рейтингу.

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.

Ранее Джокович назвал себя лучшим теннисистом мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить