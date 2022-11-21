Джокович объявил себя лучшим теннисистом мира

Серб Новак Джокович одержал победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине.

«Мысленно я всегда считаю себя лучшим игроком мира. У меня такой менталитет, такой подход. Ничего не меняется, кто бы ни был соперником. Амбиции максимально высоки», — заявил Джокович после матча.

Серб в финальном матче победил норвежца Каспера Рууда в двух сетах со счётом 7:5, 6:3.

35-летний Джокович завоевал трофей Итогового турнира ATP в шестой раз в карьере и повторил рекорд бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера.

Ранее сообщалось, что Джокович заработал рекордный гонорар за победу на Итоговом турнире ATP.