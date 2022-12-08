Рублёв в решающем тай-брейке уступил Вавринке на турнире в Саудовской Аравии

Россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение в матче на выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со Стэном Вавринкой из Швейцарии.

Игра завершилась со счётом 6:7, 6:2, 10:6 в пользу швейцарца.

На счету российского теннисиста одна подача навылет, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Турнир проходит с 8 по 10 декабря. Победитель заработает $1 млн, финалист — $500 тыс., полуфиналисты — $250 тыс.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв сообщил, что проводил неудачные матчи в текущем году из-за психологического давления.