Комплименты Месси, щедрость Роналду и слёзы Левандовски: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Гол Лионеля Месси в ворота сборной Мексики вызвал шквал восторженных откликов, а сам форвард заявил, что победа принесла его партнёрам душевный покой. Криштиану Роналду организовал и оплатил ужин национальной команды Португалии в одном из ресторанов Дохи. Роберт Левандовски объяснил, почему расчувствовался после первого в карьере гола на чемпионатах мира. Между тем СМИ сообщают, что ФИФА открыла дело против Сербии из-за флага в раздевалке. В то же время организация не планирует наказывать Гаэля Ондуа за игру в бутсах с российским флагом.

Гол Месси вызвал всеобщий восторг

Футбольные специалисты не скупились на комплименты для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после его гола в ворота Мексики, который полностью переломил ход не слишком удачно складывавшейся для команды встречи. Форвард в очередной раз доказал, что недаром считается одним из лучших игроков мира.

«Все эти великие игроки прежде всего создают моменты: как он принял мяч и великолепно забил… Два гола по итогам двух матчей — таких игроков не надо списывать со счетов», — сказал по этому поводу экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.

А эксперт BBC и тренер Крис Саттон заявил, что рад победе подопечных Лионеля Скалони, так как было бы большой несправедливостью, если бы игроку уровня Месси пришлось покинуть чемпионат мира ещё до стадии плей-офф.

«Для Аргентины начало этого матча было напряжённым, но малыш забил ещё один великий мяч. Забил потрясающе на фоне неказистого хода игры. Потом Энцо Фернандес — вот это гол! Этот матч был ужасен, но для Лионеля было бы прискорбно уйти проигравшим», — подчеркнул специалист.

Сам форвард ПСЖ признал, что у его команды дела шли неважно в первом тайме, так как на них давил груз ответственности.

«После неожиданного для нас поражения дни тянулись очень долго, и мы жаждали шанса переломить ситуацию. Мы знали, что этот матч был чрезвычайно важным: не победим — вылетим, победим — получим ещё один шанс», — поделился Лео.

Он отметил, что команда разыгралась во втором тайме и показала, что собой представляет.

«Владение мячом, игра между линий, вывод мяча к зоне, а затем гол — вот что изменило исход матча. Нам нужна была победа, чтобы обрести душевный покой и начать заново, вновь сделать то, на что мы способны, и далее подойти к матчу с Польшей уже по-другому», — заключил Месси.

Также стоит отметить, что матч Аргентины и Мексики в Лусаиле посетили 88 966 зрителей, это второй результат в истории чемпионатов мира. Рекорд с 1994 года удерживает финал проходившего в США турнира, в котором встречались команды Бразилии и Италии.

Роналду сводил команду в ресторан

Криштиану Роналду пригласил сборную Португалии на совместный ужин в одном из ресторанов Дохи. Как пишет Daily Mail, футболисты решили таким образом завершить выходной, который им предоставил главный тренер Фернанду Сантуш после победы над командой Ганы.

Предложение форварда приняли практически все игроки, за исключением Бернарду Силвы, Жоау Канселу и Жозе Са, которые предпочли провести свободный вечер со своими семьями.

Судя по фотографиям, португальцы весело провели время. Они пробыли в ресторане почти до полуночи, после чего собственный автобус сборной забрал их и отвёз обратно в расположение команды. По информации СМИ, обширный счёт оплатил сам Роналду. К слову, по сообщению СМИ, португалец получил предложение от арабского клуба «Аль-Наср» подписать трёхлетний контракт на общую сумму в размере €216 млн.

Неймар показал опухшую ногу

Форвард сборной Бразилии Неймар опубликовал в социальной сети фотографии травмированной правой ноги. На них видно, что голеностоп футболиста сильно опух. Также он показал, как проходят процедуры по восстановлению.

Между тем двукратный чемпион мира Кафу выразил уверенность, что нападающий быстро поправится, а другие игроки смогут компенсировать его отсутствие в ближайших играх. Бывший футболист признал, что Неймар — звезда и играет важную роль в выступлении национальной команды, но Бразилия способна выиграть турнир в Катаре даже без него.

«Если (получится победить. — RT) с Неймаром, будет ещё лучше. Но чтобы сборная стала чемпионом мира, нельзя зависеть от него одного», — приводит слова Кафу ESPN.

Похожее мнение высказал и полузащитник бразильцев Каземиро. Он заверил, что в распоряжении главного тренера Тите достаточно высококлассных футболистов, чтобы достойно провести встречу со Швейцарией.

«Неймар — исключительный игрок, один из лучших в мире. К сожалению, его не будет в следующей игре, это неизбежный итог его травмы. Однако у нас в сборной все — качественные футболисты. Понятно, с Неймаром не сравниваем, потому что найти исполнителя его уровня сложно. Тем не менее у нас квалифицированный состав и есть замена для каждого», — приводит слова Каземиро «Чемпионат».

Также он, как и днём ранее Рафинья, вступился за партнёра по команде, который сталкивается со множеством нападок в соцсетях.

«Если кто-то желает зла другому, это обидно. Но все мы понимаем, что, к сожалению, есть и такая категория — не самых лучших на свете людей. Я не буду слишком много уделять внимания им. Не стану рассуждать о бразильской, европейской и какой-либо другой культурах. Говорю о базовом воспитании, которое начинается с пелёнок», — сказал футболист.

ФИФА открыла дело против Сербии, но не накажет Ондуа

Жалоба косоварской федерации футбола на сборную Сербии не осталась незамеченной. Как сообщают СМИ, ФИФА решила открыть дело, ссылаясь на раздел дисциплинарного кодекса, где говорится о нарушениях, включающих «оскорбительные жесты, знаки или язык» и «использование спортивного мероприятия для демонстрации неспортивных вещей».

Напомним, что косоваров возмутило появление в раздевалке сербской команды национального флага, на котором Косово изображено в составе Сербии. Также на полотнище была видна надпись: «Не сдаваться!»

В ФИФА не обозначили сроков вынесения вердикта. Сборная Сербии проведёт следующий матч ЧМ в понедельник, 28 ноября, с Камеруном.

На поле в этом матче может появиться ещё один возмутитель европейского спокойствия — камерунский футболист с российским паспортом Гаэль Ондуа. Спортсмен играет в бутсах, на которых изображён российский флаг, и это вызвало негативную реакцию в некоторых странах, в частности в Норвегии.

Так, генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман усмотрела в действиях футболиста «политический символ» в поддержку отстранённой российской команды. По её мнению, если ФИФА не отреагирует на происходящее, это будет означать, что организация «потеряла контроль».

Однако в федерации не нашли причин для наказания Ондуа и требования убрать триколор с обуви.

«Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, но здесь нет никаких проблем, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, а это всего лишь флаг его страны», — приводит слова пресс-секретаря ФИФА Джованни Марти «Чемпионат».

Сам воспитанник «Локомотива» подчеркнул, что флаг на бутсах — это знак уважения к стране, в которой он вырос, сформировался и получил футбольное образование.

«В России живут мои родные — и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом. В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», — написал игрок в своём Telegram-канале.

Левандовски объяснил свои слёзы

Польский нападающий Роберт Левандовски в возрасте 34 лет впервые в карьере забил на чемпионате мира. Он отличился во встрече с командой Саудовской Аравии и, празднуя гол, расплакался. Ранее, в матче первого круга ЧМ в Катаре, поляк не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар в ворота сборной Мексики.

«С возрастом я становлюсь эмоциональнее. Уже во время исполнения гимна я почувствовал, что (эмоции. — RT) со мной сегодня. Трудно ответить, почему это было так, но так вышло. После гола отпустило. Детские мечты были исполнены», — рассказал спортсмен после игры.

Он отметил, что два голевых паса, которыми он снабдил партнёров по команде во встречах группового этапа, не принесли ему таких же ярких эмоций.

«Для нападающих они не так важны. Я понимаю, что благо сборной Польши — самое главное, но в глубине моего сознания... Я бы хотел однажды рассказать, что не просто побывал на двух чемпионатах мира, но ещё и отметился статистикой здесь. Тем более я понимаю, что это, возможно, мой последний ЧМ. Этот гол был моей мечтой», — заявил нападающий «Барселоны».

Теперь в активе форварда 77 голов за сборную Польши, он делит с Пеле десятое место в списке лучших бомбардиров сборных.

Левандовски удалось разочаровать болельщиков Саудовской Аравии, которые пришли на матч с плакатом «Где Левандовски?» и зачёркнутым вопросом «Где Месси?». Таким образом они развили историю первого матча своей команды на ЧМ, в котором она сенсационно нанесла поражение аргентинцам. После встречи фанаты саудовцев скандировали: «А где Месси? Не видно его».