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Arab News: Роналду получил предложение от клуба «Аль-Наср» в размере €216 млн

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Полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в клубе «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Arab News: Роналду получил предложение от клуба «Аль-Наср» в размере €216 млн
  • Gettyimages.ru

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» получил предложение от арабского клуба подписать контракт на три года на общую сумму в размере €216 млн, сообщает Arab News.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним Роналду. Нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что «Фламенго» интересуется Роналду.

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