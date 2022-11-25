Источник: «Фламенго» интересуется Криштиану Роналду
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По данным Veja, бразильский клуб консультируется со спонсорами, чтобы пригласить португальца на три месяца в команду. Игрок сможет сыграть с «Фламенго» на клубном чемпионате мира.
22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду.
Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».
Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Аль-Наср».