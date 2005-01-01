Левандовски рассказал о слезах после дебютного гола на ЧМ-2022 по футболу

Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовски рассказал о пережитых эмоциях после дебютного гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре с командой Саудовской Аравии.

«Забить здесь было непросто, в первой игре с мексиканцами у нас для этого было не так много шансов, а я еще и не реализовал пенальти. Конечно, сегодня я старался сделать выводы из той ситуации и исправиться за ошибку», — цитирует польского форварда ТАСС.

Он признался, что уже во время исполнения национального гимна ощутил особенные эмоции.

«Их даже сложно описать. После забитого мяч а они вырвались наружу», — добавил Левандовски.

Левандовски забил мяч в ворота сборной Саудовской Аравии (2:0) в матче второго тура группы С. Форвард отличился на 82-й минуте. Во время празднования забитого мяча 34-летний форвард не смог сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что Левандовски догнал Пеле по забитым мячам за сборные.