Левандовски догнал Пеле по забитым мячам за сборные

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски догнал легендарного бразильского футболиста Пеле по забитым мячам за сборные.

34-летний футболист забил мяч в ворота национальной команды Саудовской Аравии (2:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022. Для поляка этот гол стал 77-м за сборную.

Левандовски догнал по этому показателю Пеле и вошёл в топ-10. Первое место в списке лучших бомбардиров занимает португалец Криштиану Роналду (118).

Ранее сообщалось, что Левандовски был признан лучшим игроком матча Польша — Саудовская Аравия.