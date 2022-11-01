Левандовски признан лучшим игроком матча Польша — Саудовская Аравия

Сборная Польши одержала победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 над национальной командой Саудовской Аравии.

Польский нападающий Роберт Левандовски был признан лучшим игроком матча с Саудовской Аравией. Футболист отметился забитым мячом и результативной передачей.

Встреча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 2:0. Второй гол оформил Пётр Зелиньски.

Таким образом, Польша поднялась на первое место в группе С, набрав четыре очка. Саудовская Аравия идёт второй с тремя очками.

Ранее сообщалось, что Левандовски растрогался после того, как забил мяч в ворота Саудовской Аравии на ЧМ.