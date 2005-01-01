Гол и передача Месси помогли Аргентине обыграть Мексику в матче ЧМ-2022

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

Игра группы C проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

В составе сборной Аргентины мячи забили Лионель Месси (64-я минута) и Энцо Фернандес (87-я).

В другом матче группы C сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии (2:0).

После второго тура Аргентина с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. Мексика с одним очком занимает четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022.