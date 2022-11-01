Дубль Мбаппе помог Франции обыграть Данию в матче ЧМ-2022

Сборная Франции одержала победу над национальной командой Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022.

Игра группы D проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Дидье Дешама.

В составе сборной Франции отличился Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). У Дании единственный мяч забил Андреас Кристенсен (68-я).

В другом матче группы D сборная Австралии обыграла команду Туниса (1:0).

После второго тура Франция с шестью очками идёт на первом месте в турнирной таблице. Дания с одним очком занимает третье место.

Ранее сообщалось, что сборная Польши одержала победу в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 над Саудовской Аравией.