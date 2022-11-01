Гол и ассист Левандовски помогли Польше одержать победу над Саудовской Аравией на ЧМ

Сборная Польши одержала победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 над национальной командой Саудовской Аравии.

Встреча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилась со счётом 2:0.

В составе польской команды мячи забили Пётр Зелиньски и Роберт Левандовски.

Таким образом Польша поднялась на первое место в группе С, набрав четыре очка. Саудовская Аравия идёт второй с тремя очками.

Ранее вратарь сборной Польши Войцех Щенсны спас ворота национальной команды в матче с командой Ирана второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.