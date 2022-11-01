Голкипер сборной Польши Щенсны отразил удар Аль-Давсари с пенальти в матче с Ираном

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны спас ворота национальной команды в матче с командой Ирана второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Голкипер отразил удар, который нанёс с пенальти Салем Аль-Давсари на 45+2 минуте матча.

Счёт встречи 1:0 в пользу сборной Польши.

Ранее сообщалось, что в судейском комитете Международной федерации футбола (ФИФА) посчитали ошибочным пенальти в матче первого тура группового этапа между Португалией и Ганой (3:2).