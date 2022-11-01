СЭ: в ФИФА сочли ошибочным пенальти, с которого Роналду установил рекорд

В судейском комитете Международной федерации футбола (ФИФА) посчитали ошибочным пенальти в матче первого тура группового этапа между Португалией и Ганой (3:2).

Решение американского судьи Исмаила Элфата комитет организации принял как неправильное, сообщает «Спорт-Экспресс».

Благодаря 11-метровому удару португалец Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира, а также обогнал аргентинца Лионеля Месси по голам на мундиале.

Отмечается, что критике также подверглось решение арбитра компенсировать 10 минут ко второму тайму при счёте 6:1 в матче Англия — Иран.

Ранее пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу рассказал, что достал Роналду из шорт во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Ганой.