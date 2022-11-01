В Португалии рассказали, что достал Роналду из шорт во время матча с Ганой ЧМ-2022

Пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу рассказал, что достал нападающий национальной команды Криштиану Роналду из шорт во время матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Ганой.

«Это была жевательная резинка. Ничего более. Просто жвачка», — приводит слова Абреу Expressen.

Встреча между Португалией и Ганой завершилась со счётом 3:2. 37-летний португалец в прошедшей игре отметился голом с пенальти.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.