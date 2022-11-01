Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил на пяти чемпионатах мира по футболу.

37-летний португалец с пенальти открыл счёт в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.

Напомним, что Роналду также забивал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Встреча проходит на «Стэдиум 974» в Дохе.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира по футболу.