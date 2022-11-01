Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира по футболу.

37-летний португалец вышел в стартовом составе португальской команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против сборной Ганы.

Таким образом, нападающий в пятый раз в карьере принимает участие в финальной стадии мундиаля.

Ранее такого же достижения добились мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, немец Лотар Маттеус и аргентинец Лионель Месси.

Роналду играл на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Ранее сообщалось, что «Челси» не планирует подписывать Роналду.