The Telegraph: «Челси» не планирует подписывать Роналду

«Челси» не планирует подписывать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает The Telegraph, летом владельцы лондонского клуба во главе с Тоддом Боули обсуждали вариант трансфера 37-летнего португальца, однако сейчас синие сосредоточены на других целях.

По информации источника, «Челси» хочет усилить полузащиту и оборону, а также приобрести вингера.

Отмечается, что потенциальный трансфер нападающего создал бы для тренера лондонцев Грэма Поттера большую проблему при выборе состава, а также нарушил бы гармонию в раздевалке.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает Роналду 242 млн евро за два года.