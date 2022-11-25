Рафинья подверг критике реакцию фанатов сборной Бразилии на травму Неймара

Полузащитник сборной Бразилии по футболу Рафинья высказался о реакции болельщиков на травму Неймара.

«Аргентинские болельщики относятся к Месси как к Богу, португальские фанаты — к Роналду как к королю, а бразильские радуются тому, что Неймар получил травму. Это очень печально», — написал Рафинья в социальных сетях.

По его мнению, главная проблема Неймара в том, что он родился бразильцем.

«Эта страна не заслуживает его таланта и его игры», — добавил Рафинья.

30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0). Нападающий появился на поле в стартовом составе, но был заменён из-за травмы на 79-й минуте встречи. Неймар из-за травмы пропустит матчи группового этапа с Швейцарией и Камеруном.

Ранее Неймар назвал травму на ЧМ-2022 одним из самых тяжёлых моментов в карьере.