Неймар назвал травму на ЧМ-2022 одним из самых тяжёлых моментов в карьере

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свою травму, полученную на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Сегодня один из сложнейших моментов в моей карьере. Я снова получил травму на чемпионате мира. Да, это раздражает, это больно, но я уверен, у меня будет шанс вернуться. Сделаю всё возможное, чтобы помочь Бразилии, своим партнёрам по команде и себе», — написал Неймар в социальной сети.

30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

Нападающий появился на поле в стартовом составе, но был заменён из-за травмы на 79-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Неймар из-за травмы пропустит игру со Швейцарией на ЧМ-2022.