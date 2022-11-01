Неймар из-за травмы пропустит матч со Швейцарией на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за травмы пропустит матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Швейцарии.

Об этом сообщает сайт Федерации футбола Бразилии.

30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки во встрече первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

Нападающий появился на поле в стартовом составе, но был заменён на 79-й минуте.

Игра Бразилии со Швейцарией состоится 28 ноября.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Бразилии Данило из‑за травмы пропустит матчи группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с командами Камеруна и Швейцарии.