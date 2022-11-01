TNT Sports: защитник сборной Бразилии Данило из-за травмы пропустит матчи группового этапа ЧМ-2022

Защитник сборной Бразилии Данило из‑за травмы пропустит матчи группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командами Камеруна и Швейцарии.

Как сообщает TNT Sports, после встречи первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0) 31-летний бразилец прошёл обследование, выявившее растяжение связок левого голеностопа.

Таким образом, он не сыграет в ближайших двух играх и вернётся в состав сборной Бразилии только к стадии плей‑офф.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матчи группового этапа ЧМ-2022.