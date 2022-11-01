Источник: Неймар пропустит оставшиеся матчи группового этапа ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар может не сыграть в оставшихся матчах группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Футболист, вероятно, пропустит матч второго тура группового этапа со Швейцарией, который должен состояться 28 ноября, сообщает журналист Дани Гил в Twitter.

Отмечается, что тренер команды Бразилии не хочет рисковать Неймаром в заключительной игре группового этапа с Камеруном, которая должна состояться 2 декабря.

Бразилец повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича и вынужденно покинул поле в матче первого тура группового этапа.

Ранее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о травме Неймара.