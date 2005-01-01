Врач сборной Бразилии о травме Неймара: нужно набраться терпения и спокойствия

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар высказался о травме нападающего команды Неймара.

«У него растяжение связок голеностопа. Нужно подождать сутки и посмотреть, какой будет реакция. Нужно набраться терпения и спокойствия. Пока рано судить о том, сможет ли он играть на ЧМ дальше», — цитирует Ласмара RMC Sport.

По его словам, пока что у врача не было времени на полное обследование футболиста, однако нога форварда немного опухла.

Форвард повредил голеностоп правой ноги после подката футболиста сербской сборной Николы Миленковича. Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

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