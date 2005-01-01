Роналдо изолировали в гостинице Катара из-за коронавируса

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо заразился коронавирусом.

«Сегодня у меня были лёгкие симптомы гриппа. В итоге я сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Теперь мне надо будет пять дней провести в изоляции в гостинице», — приводит слова Роналдо Globo Esporte.

46-летний бразилец должен был посетить матч сборной Бразилии в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Сербии (2:0).

Следующую встречу бразильские футболисты проведут в понедельник, 28 ноября, против сборной Швейцарии. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что дубль нападающего Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022 в Катаре.