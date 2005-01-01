Дубль Ришарлисона принёс Бразилии победу над Сербией на ЧМ-2022

Сборная Бразилии одержала победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Бразилии дубль оформил нападающий Ришарлисон.

Таким образом, Бразилия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы G. Сербия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее Швейцария победила Камерун в матче ЧМ-2022 в Катаре.