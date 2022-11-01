Гол Эмболо принёс победу Швейцарии в матче ЧМ-2022 с Камеруном

Сборная Швейцарии нанесла поражение команде Камеруна в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра первого тура группы G на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу европейской сборной. Победный мяч забил Брил Эмболо (48-я минута).

Швейцария в матче второго тура 28 ноября сыграет с Бразилией (19:00 мск). Камерун в этот же день встретится с Сербией (13:00 мск).

Ранее Александр Тарханов назвал сборную, которая показывает лучший футбол на ЧМ-2022.