Тарханов назвал сборную, которая показывает лучший футбол на ЧМ-2022

Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.

«Лучшую игру на ЧМ показала Испания. Феерический футбол: контроль мяча, атаки, комбинации — всё было супер», — цитирует Тарханова Vprognoze.

Напомним, что сборная Испании разгромила команду Коста-Рики со счётом 7:0. Таким образом, подопечные Луиса Энрике лидируют в группе E, набрав три очка.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков посоветовал Германии не навязывать Катару ЛГБТ-повестку.