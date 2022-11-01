Тарханов назвал сборную, которая показывает лучший футбол на ЧМ-2022
Российский тренер Александр Тарханов высказался об игре сборной Испании на чемпионате мира в Катаре.
«Лучшую игру на ЧМ показала Испания. Феерический футбол: контроль мяча, атаки, комбинации — всё было супер», — цитирует Тарханова Vprognoze.
Напомним, что сборная Испании разгромила команду Коста-Рики со счётом 7:0. Таким образом, подопечные Луиса Энрике лидируют в группе E, набрав три очка.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков посоветовал Германии не навязывать Катару ЛГБТ-повестку.