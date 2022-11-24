Колосков посоветовал Германии не навязывать Катару ЛГБТ-повестку

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о претензиях Немецкого футбольного союза (DFB) к президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Дело не в Инфантино, дело в законах, которые существуют в стране. И Катар идёт на какие-то уступки — продают пиво в фан-зонах, работают специальные магазины со спиртным, болельщики на трибунах стадионов, как мы видим, находятся в шортах и майках. И кто-то из ребят даже снимает майки», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Он напомнил, что ФИФА подписала договор с правительством Катара о том, что все участники и официальные лица будут соблюдать законы, правила и обычаи страны, в которой проводится чемпионат мира.

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на ФИФА из-за запрета организации на ношение радужных капитанских повязок на ЧМ-2022 в Катаре.

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Германии Нэнси Фезер пришла с радужной повязкой на матч с командой Японии.

Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей.

Ранее голкипер сборной Германии Мануэль Нойер объяснил жест с закрытыми ртами игроков национальной команды перед матчем первого тура чемпионата мира в Катаре с Японией.