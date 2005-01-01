Неймар показал, как выглядит его нога после травмы в матче ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар показал, как выглядит его нога после травмы на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Неймар опубликовал в социальных сетях фотографии со своим опухшим голеностопом.

30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

Нападающий появился на поле в стартовом составе, но был заменён из-за травмы на 79-й минуте встречи.

Ранее Неймар назвал травму на ЧМ-2022 одним из самых тяжёлых моментов в карьере.