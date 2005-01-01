На матче Аргентина — Мексика зафиксирована рекордная посещаемость на ЧМ-2022

Стало известно количество зрителей, посетивших матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Мексики.

Игру посетили 88 966 зрителей. Это является рекордным показателем для ЧМ-2022, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Игра группы C проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

В составе сборной Аргентины мячи забили Лионель Месси (64-я минута) и Энцо Фернандес (87-я).

После второго тура Аргентина с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. Мексика с одним очком занимает четвёртую строчку.

Рекорд первенств планеты был зафиксирован на матче ЧМ-1994, когда финал Бразилия — Италия в Пасадене посетили 94 194 зрителя.

Ранее сообщалось, что Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира.