Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в матче матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Мексикой.

Этот гол стал для форварда «Пари Сен-Жермен» восьмым на мировых первенствах. По этому показателю 35-летний нападающий догнал Диего Марадону. Оба футболиста сыграли за Аргентину по 21 матчу на чемпионатах мира.

Месси отличился на 64-й минуте. Также мяч забил Энцо Фернандес (87-я минута). Аргентинцы победили мексиканцев со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что Аргентина нанесла первый удар по воротам Мексики на 41-й минуте.