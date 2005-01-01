Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в матче матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Мексикой.
Этот гол стал для форварда «Пари Сен-Жермен» восьмым на мировых первенствах. По этому показателю 35-летний нападающий догнал Диего Марадону. Оба футболиста сыграли за Аргентину по 21 матчу на чемпионатах мира.
Месси отличился на 64-й минуте. Также мяч забил Энцо Фернандес (87-я минута). Аргентинцы победили мексиканцев со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что Аргентина нанесла первый удар по воротам Мексики на 41-й минуте.