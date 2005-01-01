Аргентина нанесла первый удар по воротам Мексики на 41-й минуте

Сборная Аргентины проводит матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Мексики.

Сборная Аргентины в матче с Мексикой нанесла первый удар лишь на 41-й минуте. После навеса Лионеля Месси Лаутаро Мартинес пробил мимо ворот Гильермо Очоа.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт — 0:0.

Главный судья встречи — Даниэле Орсато из Италии.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стал известен стартовый состав сборной Аргентины на матч чемпионата мира — 2022 с национальной командой Мексики.